Адриано ГАЛЛИАНИ: «Шевченко был великим»

Бывший гендиректор «Милана» - о своих главных трансферных промахах

  • 13.04.2020 18:41
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Адриано ГАЛЛИАНИ: «Шевченко был великим»
© УАФ. Андрей Шевченко

Бывший генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани рассказал о своих главных неудачах на трансферном рынке:

«У «Милана» были финансовые проблемы во время нашего прибытия в клуб, но у команды уже имелась хорошая основа. Мы сразу подписали Гуллита и Ван Бастена, а в следующем году Райкаарда.

У нас была отличная защита и мы добавили в команду больше чемпионов. Кака всегда оставался в моем сердце. Шевченко был великим, но то же самое касается Роналдиньо, Веа, Бобана, Савичевича... Есть много людей, к которым я все еще испытываю симпатию.

Тевес должен был приехать, но так и не появился. Мы заключили сделку с Роберто Баджо за пять лет до его приезда в «Милан». Также пытались подписать Дель Пьеро, прежде чем он ушел в «Ювентус», и он один из двух игроков, о которых я очень сожалею, что не подписал.

«Падова» предложила его, но хотела получить за его трансфер 5 миллиардов лир. Это очень большая сумма за такого молодого парня, ведь мы не были в нем уверены.

То же самое касается Криштиану Роналду: ему было 16 лет, и «Спортинг» попросил у нас что-то около 16 или 17 миллиардов лир. Мы долго обхаживали Тотти, но он никогда не хотел покидать «Рому».

Ранее Шевченко рассказал, когда «Милан» впервые вышел с ним на контакт.

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Источник — Sky Sport Italia

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