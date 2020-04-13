Андрей ШЕВЧЕНКО: «Впервые контактировал с Миланом после матча с Россией»

Наставник сборной Украины вспомнил свой переход в «Милан»

  • 13.04.2020 16:25
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Впервые контактировал с Миланом после матча с Россией»
© uaf.ua

Андрей Шевченко признался, что домашний матч против России в отборе на Евро-2000 (5 сентября 1998 года, победа 3:2) стал для него особенным еще и потому, что тогда был сделан первый шаг к переходу в «Милан»:

«Матч в Киеве был для меня памятным еще и по другой причине. Тогда я впервые контактировал с представителями «Милана».

На игру приехал спортивный директор итальянского клуба – Арьедо Браида. На следующий день мы встретились.

Я уже знал об интересе «россонери», но это был первый разговор с одним из руководителей этого клуба».

Ранее Шевченко вспомнил свой легендарный гол в ворота Александра Филимонова.

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Источник — zbirna.com

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