Виктор СКРИПНИК: «Идеи Гвардиолы стали для Германии лучиком света»

Наставник «Зари» - о личном общении с Пепом Гвардиолой

  • 13.04.2020 18:13
  • 378 просмотров
  • 0 комментариев
Виктор СКРИПНИК: «Идеи Гвардиолы стали для Германии лучиком света»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник вспомнил свой опыт личного общения с нынешним тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой:

«Есть книги о Гвардиоле, которые отражают его философию. Например, испанского автора Марти Перарнау и одного из немецких писателей. Был период, когда Пеп на протяжении трёх лет возглавлял «Баварию». Когда я тренировал «Вердер», мы с ним познакомились.

Интересно было сравнить Гвардиолу в общении и почитать, что пишут о нём в книгах. Пеп - большой фанат футбола. Идеи, которые он воплощал в жизнь на футбольном поле, стали для нас в Германии настоящим лучиком света.

Я знаю Гвардиолу, мы общались и пересекались, а прочитав книгу о нём, сошлись все пазлы. Снова возвратился в то время, окунулся в воспоминания. Для себя почерпнул, как он готовится к играм, просматривает матчи, у него есть специальные люди, отвечающие за материал, который ему нужен.

Это наглядно показывает работу тренера и ещё раз подчёркивает, что он не друзей набирает в свою команду, а настоящих специалистов. Этот профессионализм просматривается у Гвардиолы во всём».

Ранее Скрипник заявил, что нынешний сезон в УПЛ нужно доиграть.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Footboom

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности