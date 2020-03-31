Виктор СКРИПНИК: «Чемпионат однозначно нужно доигрывать»

Наставник «Зари» уверен, что нельзя останавливаться на 23-м туре

  • 31.03.2020 10:42
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Виктор СКРИПНИК: «Чемпионат однозначно нужно доигрывать»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник считает, что чемпионат Украины сезона 2019/2020 обязательно должен быть доигран. Ранее розыгрыш УПЛ был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

- В каком формате вы видите продолжение чемпионата, если вы видите его продолжение вообще?
- Чемпионат однозначно нужно доигрывать. Не останавливаться на 23-м туре. Хочу, чтобы мы сыграли эти 9 игр и спокойно дошли к своей цели. Хотим снова играть в футбол и показывать на поле свое мастерство.

- Насколько снизился интерес к футболу из-за пандемии? Или наоборот люди хотят возвращения большого футбола?
- Если люди футбольные, то они не теряют к нему интереса. Я, бывает, в своем родном Новомосковске тоже люблю смотреть футбол, когда играет мой брат. Люблю смотреть футбол любого уровня. Не только финал Лиги чемпионов. Те рьяные болельщики, которые любят футбол, когда закончится пандемия, придут на стадион и будут наслаждаться игрой. Верим в лучшее. Мы своей игрой привлечем болельщиков на стадион. Мы играли уже игры, когда стадион на 90% был заполнен. С «Эспаньолом», «Динамо», «Шахтером». Такие игры вдохновляют как болельщиков, так и команду. Мы играем не в родном городе. Но искренне благодарны Запорожью, которое стало для нас вторым домом. Возможно, когда все закончится, наступит перелом, и людей на играх будет еще больше.

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Источник — ФК Заря

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