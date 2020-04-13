Шепелев рассказал, чем занимается во время карантина

Полузащитник «Динамо» делает то, на что раньше не хватало времени

  • 13.04.2020 17:45
  • 214 просмотров
  • 0 комментариев
Шепелев рассказал, чем занимается во время карантина
© ФК Динамо Київ. Володимир Шепелєв

Полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев, который отправился к родителям в Одесскую область, рассказал, чем занимается во время карантина, связанного с COVID-19.
 
- Смотрю фильмы и сериалы, в частности, «Бумажный дом», он мне понравился, интересный, об ограблениях, кстати, только вышел новый сезон. Сейчас времени для фильмов стало больше, как раз подходящий момент, чтобы пересмотреть то, что давно собирался.
 
Что касается компьютерных игр, раньше много играл, а сейчас уже не интересно, то же относится и к Play Station – уже прошла мода на это.
 
В субботу с отцом ходили на рыбалку на лиман, но ничего не поймали, поэтому рассказывать нечего (улыбается). Вообще, там есть рыба, но мы пошли ненадолго – всего на пару часов, для удовольствия. Мне это занятие нравится, но для рыбалки нужна соответствующая компания, а здесь друзей, которые любят рыбалку, особо нет.
 
- Когда планируете возвращаться в Киев, и чем собираетесь там заниматься?
- Вернусь 14-го апреля, буду ездить на базу, бегать, выполнять упражнения, нам там выдают специальные датчики, которые фиксируют проделанную работу.

Читайте также: Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Ежедневно присылаем свою температуру в WhatsApp»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности