Шепелев рассказал, чем занимается во время карантина

Полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев, который отправился к родителям в Одесскую область, рассказал, чем занимается во время карантина, связанного с COVID-19.



- Смотрю фильмы и сериалы, в частности, «Бумажный дом», он мне понравился, интересный, об ограблениях, кстати, только вышел новый сезон. Сейчас времени для фильмов стало больше, как раз подходящий момент, чтобы пересмотреть то, что давно собирался.



Что касается компьютерных игр, раньше много играл, а сейчас уже не интересно, то же относится и к Play Station – уже прошла мода на это.



В субботу с отцом ходили на рыбалку на лиман, но ничего не поймали, поэтому рассказывать нечего (улыбается). Вообще, там есть рыба, но мы пошли ненадолго – всего на пару часов, для удовольствия. Мне это занятие нравится, но для рыбалки нужна соответствующая компания, а здесь друзей, которые любят рыбалку, особо нет.



- Когда планируете возвращаться в Киев, и чем собираетесь там заниматься?

- Вернусь 14-го апреля, буду ездить на базу, бегать, выполнять упражнения, нам там выдают специальные датчики, которые фиксируют проделанную работу.

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