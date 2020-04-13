Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Ежедневно присылаем свою температуру в WhatsApp»

Полузащитник «Динамо» рассказал о том, как проходит карантин

  • 13.04.2020 14:45
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Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Ежедневно присылаем свою температуру в WhatsApp»
© fcdynamo.kiev.ua

Хавбек «Динамо» Владимир Шепелев поделился информацией о том, как игроки поддерживают форму и как проходит карантин в клубе.

«Первую часть карантина я был в Киеве, а когда нам сообщили о том, что его продлевают до 24-го апреля, поехал к родителям. Естественно, выполняю программу, которую нам дали, а больше ничего особенного не делаю. В свободное время читаю книги, провожу время с родителями и занимаюсь текущими делами по дому. Что читаю? В основном, это биографии известных спортсменов и тренеров: «Я – Златан», о  Хосепе Гвардиоле. В планах – «Выжить любой ценой» и книга Дональда Трампа «Думай, как миллионер».

«Нам каждый день звонит врач, спрашивает о самочувствии, помимо этого, еще ежедневно присылаем в группу в WhatsApp свою температуру. Туда же нам присылают программу тренировок. А больше в последнее время ни с кем не общаюсь, с ребятами только иногда переписываемся. Мы все профессионалы, так что каждый знает, чем ему заниматься, помимо этой программы, какие компоненты нуждаются в доработке», - сказал Шепелев.

Ранее появилась информация, что киевляне вскоре могут приступить к тренировкам.

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Источник — ФК Динамо Киев

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