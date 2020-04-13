Стало известно, когда Динамо выйдет из карантина

Киевское «Динамо» выйдет из карантина уже в понедельник, 13-го апреля.

«Динамо» выходит из карантина! С понедельника футболисты будут работать группами под наблюдением тренеров, физиотерапевтов и врачей на полях базы в Конча-Заспе и стадионе «Динамо»!», — написал в твиттере ведущий Игорь Цыганык.

Официально карантин в Украине продлится как минимум до 24-го апреля.

По состоянию на 7:45 13-го апреля, в Украине зафиксировано 2777 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 89 пациентов выздоровели, 83 умерли.