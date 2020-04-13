Стало известно, когда Динамо выйдет из карантина

Киевская команда начнет групповую работу уже в понедельник, 13-го апреля

  • 13.04.2020 07:48
  • 857 просмотров
  • 2 комментария
Стало известно, когда Динамо выйдет из карантина
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» выйдет из карантина уже в понедельник, 13-го апреля.

«Динамо» выходит из карантина! С понедельника футболисты будут работать группами под наблюдением тренеров, физиотерапевтов и врачей на полях базы в Конча-Заспе и стадионе «Динамо»!», — написал в твиттере ведущий Игорь Цыганык.

Официально карантин в Украине продлится как минимум до 24-го апреля.

По состоянию на 7:45 13-го апреля, в Украине зафиксировано 2777 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 89 пациентов выздоровели, 83 умерли.

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    dgurkis
    online
      dgurkis, 13.04.2020 08:17
    -3
    Попалили дірявих? Це офіційна явка з повиною, чи нам усе до пердака ?
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 13.04.2020 07:58
    0
    В смысле они выйдут? А что карантин заканчивается 13 апреля?????????
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 13.04.2020 07:58
    0
    В смысле они выйдут? А что карантин заканчивается 13 апреля?????????
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