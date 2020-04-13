Артем МИЛЕВСКИЙ: «Темные времена. Берегите своих»

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский выложил в инстаграм фотографию, на которой он изображен в защитной маске с надписью «Не паникуйте».

«Темные времена. Берегите своих», – подписал фото бывший игрок сборной Украины.

Напомним, Беларусь – единственная страна в Европе, которая пока что не прекратила свой чемпионат. Поэтому Милевскому и его команде приходится играть в условиях всемирной пандемии коронавируса.

ВИДЕО. Как Милевский забил победный гол за брестское Динамо