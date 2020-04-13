Беньямин ВЕРБИЧ: «Никогда так много не бегал без мяча»

Хавбек «Динамо» - о жизни на карантине

  • 13.04.2020 16:43
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Беньямин ВЕРБИЧ: «Никогда так много не бегал без мяча»
© fcdynamo.kiev.ua

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич рассказал о том, как поддерживает форму во время карантина:

«Никогда так много не бегал без мяча, это новое для меня. Не люблю просто так бегать, когда нет игр. Скучно без мяча, без ударов, уже скучаем все по футболу.

Нам в группу в одном из мессенджеров присылают упражнения, которые мы должны выполнять – беговая работа, упражнения в тренажерном зале. Делаем все, чтобы оставаться в форме».

Ранее Вербич заявил, что Виктор Цыганков и Виталий Миколенко уже готовы играть в топ-чемпионате.

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Источник — ФК Динамо Киев

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