Беньямин ВЕРБИЧ: «Никогда так много не бегал без мяча»

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич рассказал о том, как поддерживает форму во время карантина:

«Никогда так много не бегал без мяча, это новое для меня. Не люблю просто так бегать, когда нет игр. Скучно без мяча, без ударов, уже скучаем все по футболу.

Нам в группу в одном из мессенджеров присылают упражнения, которые мы должны выполнять – беговая работа, упражнения в тренажерном зале. Делаем все, чтобы оставаться в форме».

Ранее Вербич заявил, что Виктор Цыганков и Виталий Миколенко уже готовы играть в топ-чемпионате.