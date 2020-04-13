Беньямин ВЕРБИЧ: «Цыганков и Миколенко точно могут играть в топ-чемпионате»

Хавбек «Динамо» Беньямин Вербич оценил, кто из украинских футболистов киевского клуба способен заиграть в сильной зарубежной команде.
«Миколенко и Цыганков - они вдвоем точно. Еще есть Шапаренко, Цитаишвили, Леднев. У нас много молодых игроков, которые в будущем будут играть в топ-чемпионатах или в «Динамо» Киев», - сказал Вербич.
Ранее игрок выразил уверенность в том, что киевляне способны пробиться в Лигу чемпионов.
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Источник — ФК Динамо Киев
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