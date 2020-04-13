Беньямин ВЕРБИЧ: «Цыганков и Миколенко точно могут играть в топ-чемпионате»

Хавбек «Динамо» уверен, что минимум два укрианца способны играть в топ-лиге

  • 13.04.2020 12:11
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Беньямин ВЕРБИЧ: «Цыганков и Миколенко точно могут играть в топ-чемпионате»
© fcdynamo.kiev.ua

Хавбек «Динамо» Беньямин Вербич оценил, кто из украинских футболистов киевского клуба способен заиграть в сильной зарубежной команде.

«Миколенко и Цыганков - они вдвоем точно. Еще есть Шапаренко, Цитаишвили, Леднев. У нас много молодых игроков, которые в будущем будут играть в топ-чемпионатах или в «Динамо» Киев», - сказал Вербич.

Ранее игрок выразил уверенность в том, что киевляне способны пробиться в Лигу чемпионов.

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Источник — ФК Динамо Киев

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