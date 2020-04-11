Беньямин ВЕРБИЧ: «Динамо должно играть в группе Лиги чемпионов»

Игрок уверен, что киевлянам по силам быть в группе Лиги чемпионов

  • 11.04.2020 20:33
  • 501 просмотр
  • 10 комментариев
Беньямин ВЕРБИЧ: «Динамо должно играть в группе Лиги чемпионов»
© fcdynamo.kiev.ua

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич убежден, что киевская команда должна выступать в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Мы еще не знаем, когда будем играть и думаю, что «Динамо» должно пройти в групповой этап Лиги чемпионов. Надеюсь, я сыграю с «Динамо» в Лиге чемпионов», - сказал Вербич.

При этом на момент остановки чемпионата УПЛ из-за коронавируса киевляне занимают 3-е место и рискуют не попасть в квалификацию Лиги чемпионов.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    shoko
      shoko, 11.04.2020 21:24
    0
    У нашіх пращурів є гарна приказка: "Дурень думкою багатіє"
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 11.04.2020 21:13
    -1
    Trasher311987, 11.04.2020 21:07
    Динамо. Динамо. Динамо.
    Все говорят о Динамо.
    Это супер.
    Ну логично, вербич то в динамо пока
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 11.04.2020 21:10
    0
    "Лугано" впоралось з завданням "Бездогано"
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.04.2020 21:07
    -1
    Динамо. Динамо. Динамо.
    Все говорят о Динамо.
    Это супер.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 11.04.2020 21:05
    -3
    "Має грати в групі ЛЧ"? Та ви спочатку групу ЛЄ пройдіть, ато спотикаєтесь навіть на Лугано
    Ссылка
    Palych1
      Palych1, 11.04.2020 21:05
    -3
    Zport., 11.04.2020 20:36
    Кто из донецких шавок вылезет первой? Делаем ставки
    Зато мы теперь знаем кто тут шавка всеукраинского масштаба
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 11.04.2020 20:55
    -5
    И зачем позориться им в лиге чемпионов, если даже с позором из самой слабой группы в лиге европы вылетают?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 11.04.2020 20:50
    -5
    Лемур Лемурыч, 11.04.2020 20:43
    Зоря и Десна так не думают у них сейчас реальные шансы есть на второе место.
    Второе место не означает группу ЛЧ
    Ссылка
    Лемур Лемурыч
    online
      Лемур Лемурыч, 11.04.2020 20:43
    0
    Зоря и Десна так не думают у них сейчас реальные шансы есть на второе место.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 20:36
    0
    Кто из донецких шавок вылезет первой? Делаем ставки
    Ссылка
    shoko
      shoko, 11.04.2020 21:24
    0
    У нашіх пращурів є гарна приказка: "Дурень думкою багатіє"
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 11.04.2020 21:10
    0
    "Лугано" впоралось з завданням "Бездогано"
    Ссылка
    Лемур Лемурыч
    online
      Лемур Лемурыч, 11.04.2020 20:43
    0
    Зоря и Десна так не думают у них сейчас реальные шансы есть на второе место.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 20:36
    0
    Кто из донецких шавок вылезет первой? Делаем ставки
    Ссылка
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