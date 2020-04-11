Беньямин ВЕРБИЧ: «Динамо должно играть в группе Лиги чемпионов»

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич убежден, что киевская команда должна выступать в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Мы еще не знаем, когда будем играть и думаю, что «Динамо» должно пройти в групповой этап Лиги чемпионов. Надеюсь, я сыграю с «Динамо» в Лиге чемпионов», - сказал Вербич.

При этом на момент остановки чемпионата УПЛ из-за коронавируса киевляне занимают 3-е место и рискуют не попасть в квалификацию Лиги чемпионов.