Беньямин ВЕРБИЧ: «Динамо должно играть в группе Лиги чемпионов»

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич убежден, что киевская команда должна выступать в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Мы еще не знаем, когда будем играть и думаю, что «Динамо» должно пройти в групповой этап Лиги чемпионов. Надеюсь, я сыграю с «Динамо» в Лиге чемпионов», - сказал Вербич.
При этом на момент остановки чемпионата УПЛ из-за коронавируса киевляне занимают 3-е место и рискуют не попасть в квалификацию Лиги чемпионов.
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Источник — ФК Динамо Киев
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