Богдан САРНАВСКИЙ: «Тренируюсь с Никитой Бурдой»

Голкипер ФК «Львов» Богдан Сарнавский рассказал о том, как поддерживает спортивную форму во время карантина:
«Очень важный момент – понимание того, что сегодня нельзя слишком активно нагонять форму. Потому что карантин продолжится неизвестно сколько, и может случиться так, что сейчас нагонишь форму, а когда сезон возобновится, будет спад.
Тренируюсь не один, а с помощником. Это защитник «Динамо» Никита Бурда. Вратарю без помощника – никак. Целая группа упражнений, где вратарь ловит или отражает с разных позиций мяч, посланный другим участником тренировки.
Я уверен: сколько бы не длился карантин, смогу поддержать форму, как физическую, так и вратарскую на уровне. У меня просто варианта другого нет – иначе можно завязывать с футболом».
Ранее Сарнавский раскрыл секрет отражения пенальти.
Источник — УПЛ
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