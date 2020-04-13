Богдан САРНАВСКИЙ: «Тренируюсь с Никитой Бурдой»

Голкипер ФК «Львов» Богдан Сарнавский рассказал о том, как поддерживает спортивную форму во время карантина:

«Очень важный момент – понимание того, что сегодня нельзя слишком активно нагонять форму. Потому что карантин продолжится неизвестно сколько, и может случиться так, что сейчас нагонишь форму, а когда сезон возобновится, будет спад.

Тренируюсь не один, а с помощником. Это защитник «Динамо» Никита Бурда. Вратарю без помощника – никак. Целая группа упражнений, где вратарь ловит или отражает с разных позиций мяч, посланный другим участником тренировки.

Я уверен: сколько бы не длился карантин, смогу поддержать форму, как физическую, так и вратарскую на уровне. У меня просто варианта другого нет – иначе можно завязывать с футболом».

Ранее Сарнавский раскрыл секрет отражения пенальти.