Сарнавский раскрыл секрет отражения пенальти

25-летний украинский вратарь «Львова» Богдан Сарнавский рассказал о пенальти, которые ему удалось отразить в последних матчах с «Зарей» и «Карпатами».

- Отразив три пенальти подряд, ты стал одним из немногих голкиперов в истории нашего чемпионата, кому это удавалось. Готов к рекорду?

- Я даже не знал об этом. Вот только из телевизора услышал, что могу побить рекорд. Ну, с тем, как нам ставят пенальти, может, и удастся (смеется).

- Кто-то из голкиперов сказал, что не существует никаких расчетов или технологий при отражении 11-метрового — просто нужно выбрать угол и прыгнуть. Согласен?

- Так и есть! Я уже говорил, что это лишь вопрос интуиции. Вратарское ремесло такое, что сегодня ты отбил, а завтра — нет. Просто, видимо, Бог вознаграждает за проделанную работу. Парированные пенальти — не признак мастерства.

- Но такая впечатляющая персональная статистика уже играет в твою пользу?

- Сложно сказать, это вопрос, скорее, к соперникам. Но если есть такая статистика, может быть, где-то и влияют цифры (смеется).

- Тебе они добавляют уверенности?

- Да нет. Я же говорю, здесь все дело в везении.