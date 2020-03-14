Сарнавский – 7-й вратарь в истории УПЛ, который отбил три пенальти подряд

Голкипер «Львова» Богдан Сарнавский стал седьмым вратарем в истории чемпионатов Украины, отразившим три пенальти подряд. В 21-м туре в матче с «Зарей» он парировал удары Артема Громова и Богдана Леднева, а в 23-м - переиграл земляка из «Карпат» Егора Назарину. К слову, всего в Премьер-лиге Сарнавский отбил 8 пенальти из 13 (61,5%): 7 - во «Львове» и 1 - в «Шахтере».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, парировавшие три и более пенальти подряд в чемпионатах Украины