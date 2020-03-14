Сарнавский – 7-й вратарь в истории УПЛ, который отбил три пенальти подряд

25-летний вратарь «Львова» при пенальти выиграл в УПЛ 8 дуэлей из 13

  • 14.03.2020 19:11
  • 1232 просмотра
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Сарнавский – 7-й вратарь в истории УПЛ, который отбил три пенальти подряд
© ФК Львов. Богдан Сарнавский

Голкипер «Львова» Богдан Сарнавский стал седьмым вратарем в истории чемпионатов Украины, отразившим три пенальти подряд. В 21-м туре в матче с «Зарей» он парировал удары Артема Громова и Богдана Леднева, а в 23-м - переиграл земляка из «Карпат» Егора Назарину. К слову, всего в Премьер-лиге Сарнавский отбил 8 пенальти из 13 (61,5%): 7 - во «Львове» и 1 - в «Шахтере».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, парировавшие три и более пенальти подряд в чемпионатах Украины

Серия

Вратарь

Клуб

Дата

Кто бил

Матч

Счет

4

Виталий ПОСТРАНСКИЙ

Ворскла

26.10.2002

Вячеслав ТЕРЕЩЕНКО

Оболонь (д)

0:0

 

 

Ворскла

09.05.2004

Сеад САЛАХОВИЧ

Кривбасс (г)

1:3

 

 

Ворскла

25.05.2004

Урош МИЛОСАВЛЕВИЧ

Волынь (д)

2:2

 

 

Ворскла

07.11.2004

Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ

Металлург Д (г)

0:2

4

Игорь ШУХОВЦЕВ

Заря

13.08.2011

Андрей ТКАЧУК

Карпаты (г)

1:2

 

 

Заря

27.08.2011

Младен БАРТУЛОВИЧ

Кривбасс (г)

1:2

 

 

Заря

17.09.2011

Алексей ПОЛЯНСКИЙ

Ильичевец (г)

1:1

 

 

Заря

25.09.2011

Лучан БУРДУЖАН

Черноморец (д)

0:2

3

Андрей ГЛУЩЕНКО

Металлург З

18.05.2002

Эммануэль ОКОДУВА

Ворскла (д)

1:0

 

 

Металлург З

11.06.2002

Сергей ШИЩЕНКО

Металлург Д (г)

1:1

 

 

Металлург З

11.06.2002

Сергей ЗАКАРЛЮКА

Металлург Д (г)

1:1

3

Антон КАНИБОЛОЦКИЙ

Кривбасс

24.03.2010

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Днепр (г)

1:3

 

 

Кривбасс

28.03.2010

Дебатик ЦУРРИ

Ворскла (д)

1:1

 

 

Днепр

08.08.2010

Александр КОВПАК

Таврия (г)

1:0

3

Юрий ПАНЬКИВ

Металлург Д

11.05.2014

Владимир ПРИЕМОВ

Металлург З (д)

2:0

 

 

Металлург Д

14.03.2015

Артем ГРОМОВ

Ворскла (д)

1:1

 

 

Металлург Д

10.05.2015

Сергей РЫБАЛКО

Динамо (д)

0:6

3

Рустам ХУДЖАМОВ

Мариуполь

22.10.2017

Дмитрий ГРЕЧИШКИН

Заря (д)

2:5

 

 

Мариуполь

11.03.2018

СИЛАС

Заря (д)

0:0

 

 

Мариуполь

26.08.2018

БРУНУ

Львов (д)

2:2

3

Богдан САРНАВСКИЙ

Львов

04.03.2020

Артем ГРОМОВ

Заря (г)

0:2

 

 

Львов

04.03.2020

Богдан ЛЕДНЕВ

Заря (г)

0:2

 

 

Львов

14.03.2020

Егор НАЗАРИНА

Карпаты (д)

1:1
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vadim-77
      Vadim-77, 14.03.2020 19:18
    0
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    Vadim-77
      Vadim-77, 14.03.2020 19:18
    0
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