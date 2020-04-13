МИХАЙЛЕНКО – о своем ассистенте: «Мало кто в Украине столько знает»

В конце февраля в тренерский штаб «Днепра-1» вошел бывший аналитик Маурицио Сарри Луиджи Ночентини.

Наставник «Днепра-1» Дмитрий Михайленко доволен работой итальянского специалиста:

«Знания, которыми он обладает, не думаю, что в Украине много специалистов, которые столько знают. Он работал с Сарри. В Италии даже слово есть «сарризм» – футбол, в который они играли. Его футбол отличался качественной игрой в обороне, где все разложено по полочкам.

Нам интересно было найти парня, который будет нам помогать. Рады, что так получилось. Он приехал в конце сборов. Много работали. Защитникам все нравится, многие вещи они слышали впервые».