В Днепре-1 Михайленко будет помогать бывший аналитик Маурицио Сарри

31-летний специалист Луиджи Ночентини, работавший с Маурицио Сарри в «Эмполи» и «Наполи», будет помогать Дмитрию Михайленко с разбором соперников в «Днепре-1». Ночентини, который последнее время находился без работы, присоединился к днепрянам на втором сборе в Турции.
По словам Михайленко, присутствие нового человека в тренерском штабе поможет по-другому посмотреть на свою работу.
«Нам нужен был аналитик, чтобы по-другому посмотреть на свою работу. Да и для расширения кругозора: тренер, который работал с Сарри, кое-что знает. Поэтому мы очень рады, что он согласился приехать», - сказал Михайленко в интервью телеканалу «Футбол».
Ночентини очертил круг своих обязанностей в «Днепре-1».
«Моя задача — помогать главному тренеру в вопросах тактики, подготовки к игре, разборе соперников. У нашего тренера есть отличные идеи, а я, надеюсь, смогу их дополнить, чтобы мы вместе шли вперед», - сказал итальянец в интервью официальному сайту «Днепра-1».
Источник — ТК Футбол
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