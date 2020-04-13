Сергей ПАЛКИН: «У Метревели есть опыт руководителя и интересные идеи»

Гендиректор «Шахтера» охарактеризовал кандидатов на пост президента УПЛ

  • 13.04.2020 14:26
  • 146 просмотров
  • 0 комментариев
Сергей ПАЛКИН: «У Метревели есть опыт руководителя и интересные идеи»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтер» Сергей Палкин поделился своим мнением по поводу кандидатов на пост президента УПЛ – Александра Шевченко и Михаила Метревели:

«Откровенно говоря, Александра Шевченко я не знаю. Более того, я не слышал, чтобы он лично заявлял о намерениях баллотироваться на пост президента Премьер-лиги.

Что касается Михаила Метревели, то я его прекрасно знаю много лет. Он в прессе официально объявил, что хочет баллотироваться. Михаила я знаю достаточно хорошо. Он достаточно глубокомыслящий человек с опытом руководителя, интересными идеями. Человек, который умеет договариваться, который слышит.

Мне понятна кандидатура Метревели, но тут вопрос не в том, откуда он, а в том, что он сделает. Это ключевой вопрос. Мы столько кандидатов уже перепробовали разных профилей, но, к сожалению, результата, который нам нужен, мы так и не достигли».

Ранее Палкин заявил, что предыдущий президент УПЛ, Томас Гримм, попал к нам не в то время.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Великий футбол

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности