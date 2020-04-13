Сергей ПАЛКИН: «У Метревели есть опыт руководителя и интересные идеи»

Генеральный директор «Шахтер» Сергей Палкин поделился своим мнением по поводу кандидатов на пост президента УПЛ – Александра Шевченко и Михаила Метревели:
«Откровенно говоря, Александра Шевченко я не знаю. Более того, я не слышал, чтобы он лично заявлял о намерениях баллотироваться на пост президента Премьер-лиги.
Что касается Михаила Метревели, то я его прекрасно знаю много лет. Он в прессе официально объявил, что хочет баллотироваться. Михаила я знаю достаточно хорошо. Он достаточно глубокомыслящий человек с опытом руководителя, интересными идеями. Человек, который умеет договариваться, который слышит.
Мне понятна кандидатура Метревели, но тут вопрос не в том, откуда он, а в том, что он сделает. Это ключевой вопрос. Мы столько кандидатов уже перепробовали разных профилей, но, к сожалению, результата, который нам нужен, мы так и не достигли».
Ранее Палкин заявил, что предыдущий президент УПЛ, Томас Гримм, попал к нам не в то время.
Источник — Великий футбол
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