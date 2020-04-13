Сергей ПАЛКИН: «Гримм попал к нам не в то время»

Гендиректор «Шахтера» – об успехах бывшего президента УПЛ

  • 13.04.2020 12:16
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Сергей ПАЛКИН: «Гримм попал к нам не в то время»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин поделился своим мнением о работе в Украине швейцарского специалиста Томаса Гримма, который возглавлял Премьер-лигу.

«Гримм всегда был открыт к диалогу. В любое время его можно было набрать, переговорить по любому вопросу. С человеческой точки зрения у меня вообще никаких отрицательных эмоций по этому поводу нет. Мне так кажется, что он со своими знаниями и умениями попал к нам не в то время. 

Потому что он больше менеджер, который может приходить на механизм, который уже слажен. А нам сейчас нужен человек, который выстроит это с нуля и будет сталкиваться с нашими украинскими реалиями», - сказал Палкин.

Напомним, ранее УПЛ перенесла выборы нового президента.

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Источник — Футбол 1/2/3

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