Сергей ПАЛКИН: «Гримм попал к нам не в то время»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин поделился своим мнением о работе в Украине швейцарского специалиста Томаса Гримма, который возглавлял Премьер-лигу.

«Гримм всегда был открыт к диалогу. В любое время его можно было набрать, переговорить по любому вопросу. С человеческой точки зрения у меня вообще никаких отрицательных эмоций по этому поводу нет. Мне так кажется, что он со своими знаниями и умениями попал к нам не в то время.

Потому что он больше менеджер, который может приходить на механизм, который уже слажен. А нам сейчас нужен человек, который выстроит это с нуля и будет сталкиваться с нашими украинскими реалиями», - сказал Палкин.

Напомним, ранее УПЛ перенесла выборы нового президента.