Игорь СУРКИС: «Я думал, что Гримм - волшебник»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался о работе в Украине швейцарского специалиста Томаса Гримма на посту руководителя Премьер-лиги. А также дал совет будущему главе УПЛ.

«Дело в том, что многие считают, что если придет иностранец, то у нас все изменится и все будет сразу прекрасно в нашем футболе. Наш футбол надо знать изнутри и понимать, что наш футбол не работает так, как работает западный футбол, где каждый матч приносит клубам определенные доходы и дивиденды от продажи атрибутики или билетов. Вы же понимаете, что наш футбол дотационный. Но Гримм хотя бы из тех, кто хотел что-то сделать. Он реально хотел помочь и встречался со мной неоднократно. С первого дня, когда его избирали, он приехал в офис, и мы с ним разговаривали. Я ему пытался объяснить специфику нашего футбола.

Ему не удалось объединить все клубы. Суметь убедить их, чтобы они работали в одном направлении, на украинский футбол. За два года ему не удалось собрать владельцев клубов ни на одно совещание. Данилову удавалось, а это важный момент. Те люди, которые непосредственно тратят деньги, в момент, когда их собирают, могут принять какое-то решение.

Я считаю, что если будет человек, который своими идеями и мыслями заинтересует, то я на такое совещание приду. Думаю, что и другие президенты клубов тоже придут, чтобы наш футбол стал интереснее. Я могу сейчас набрать Рината Леонидовича, точно так же, как и он может набрать меня. И мы за 5 минут обо всем договоримся, что мы уже неоднократно демонстрировали. Мы не можем договориться только обо одном: как сыграют наши команды. Если будут хорошие идеи, то мы очень быстро договоримся.

Единый телевизионный пул? Это должен быть независимый канал. Мое мнение не изменится. Если это будет независимая структура, то мы договоримся очень легко. Но ломать через колено, как это делал Гримм, дескать, все передано, у него это не получится. Я думаю, что не получится создать единый телевизионный пул.

Премьер-лига должна быть, чтобы мы имели какой-то голос, чтобы с нами кто-то советовался и кто-то с нами разговаривал. Не надо зацикливаться на пуле, надо создать интересный для зрителя продукт. Кстати, Гримм начинал не с пула. Он нам обещал зрителей на трибунах. Он так уверенно об этом говорил, что я подумал, что он волшебник. Единый телевизионный пул не влияет на количество людей, которые приходят на стадионы. Гримм обещал, что наши стадионы, если ломиться не будут, то начнется маленький ажиотаж. Согласитесь, ничего не получилось. Я когда прихожу в ложу и смотрю, как играет Олимпик, то откровенно говоря, нет смысла президенту Олимпика тратить эти маленькие деньги, которые он платит за аренду стадиона.

Если первым шагом мы бы разрешили нашим футболистам в аренде играть во всех матчах, как это принято во всем мире, то наш чемпионат поднялся бы на качественно новый уровень. Но это надо разрешить всем, чтобы это не было исключением из правил. Я же не говорю, что я разрешаю Ледневу, допустим, играть против киевского Динамо. Я зеркально делаю то, что делает Шахтер, а Шахтер в этом плане делает зеркально все, что делает Динамо. Прежде всего, надо поднять интерес. А это качественные футболисты. Сегодня надо обязать клубы, что все игроки, которые играют в аренде, могли бы играть против клубов, которым принадлежат их контракты. Это может сделать УПЛ и УАФ, у них есть эти рычаги.

Динамо и Шахтер никому ничего не диктуют. Мы просто говорим о том, что мы должны договориться, прежде всего, чтобы наши футболисты могли играть и бороться с нами также, как и против других команд, хотя бы, пока наш чемпионат не поднимется на новый уровень.

Я желаю новому президенту, чтобы он вышел с хорошей интересной программой и постарался объединить нас в одно целое на благо украинского футбола. Александра Шевченко я никогда не видел и никогда с ним не общался. Во всяком случае, не помню. Знаю, что он безумно любит футбол, что независимый и что-то хочет сделать для украинского футбола. Что касается Метревели, то знаю его не только по вашим передачам, которые он ведет по воскресеньям, но знаю его, мы общались, когда он работал журналистом. Он как журналист разбирается в футболе, однозначно. Я бы не говорил, чтобы поддержал одного или другого. Хочется посмотреть программу. Опять-таки, если этот человек будет связан с одним или другим клубом, то он идет на конфронтацию. А я бы хотел, чтобы пришел независимый человек и работал бы на благо всего украинского футбола.

Динамо не будет выдвигать кандидата, потому что у нас нет никакой кандидатуры», - рассказал Суркис.