ПАЛКИН: «Если малобюджетные клубы будут богаче, то будет лучше всем нам»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин высказался на тему единого телепула.

«Не может быть так, что польский чемпионат имеет в разы больше доходов от телевизионных прав, чем украинский. Тем более, что наш футбол – намного сильнее польского. Это нонсенс. Не должно быть так, чтобы один клуб говорил: «Я не хочу в ваш пул идти, потому что здесь мне больше платят, предложите мне столько-то и я пойду». Такого не должно быть, мы должны сделать шаг навстречу, мы должны заботиться о всей лиге. Если средние и малобюджетные клубы будут богаче, то будет лучше всем нам, УПЛ будет сильнее.

Вот по какому пути нам надо идти. А то, что мы в будущем заработаем больше, то это 100 процентов. А если у нас будут более влиятельные и менее влиятельные клубы, то, к сожалению, если посмотреть на доходную часть влиятельных клубов, то доход от телеправ мизерный, если сравнить с бюджетом. Естественно, это будет продолжаться до тех пор, пока мизерная часть не будет увеличиваться. Когда она будет расти и клубы с серьезными бюджетами начнут чувствовать доходную часть, то все поменяется. Для них это не есть материальная сумма», - сказал Палкин.

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