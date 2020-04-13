Игорь СУРКИС: «Нужно разрешить арендованным играть против своих команд»

Президент «Динамо» высказал свое мнение о ситуации с арендованными игроками

  • 13.04.2020 13:13
  • 588 просмотров
  • 2 комментария
Игорь СУРКИС: «Нужно разрешить арендованным играть против своих команд»
© fcdynamo.kiev.ua. Богдан Леднев

Президент «Динамо» Игорь Суркис считает, что нужно законодательно закрепить возможность арендованным игрокам выступать против своих команд.

Сейчас клубы УПЛ преимущественно запрещают это.

«Если бы первым шагом мы бы разрешили нашим арендованным футболистам играть во всех матчах, даже против нас, как это принято во всем мире, то, думаю, на этом этапе наш чемпионат поднялся бы на качественно новый уровень. Но для этого нужно разрешить играть всем, чтобы это не было исключением. Чтобы, например, не было такого, что я разрешаю Ледневу играть против «Динамо». Я делаю зеркально все, что делает «Шахтер» в этом плане».

«А «Шахтер» зеркально делает все, что делает «Динамо». Поэтому, прежде всего, нужно поднять интерес. А как это сделать – это наличие качественных футболистов. И сегодня – обязать все клубы, у которых есть футболисты в аренде, чтобы они продолжали выходить на поле даже против тех команд, которым принадлежат. Это могут сделать УПЛ и УАФ, у них есть эти рычаги».

«Динамо» и «Шахтер» диктуют правила? Мы ничего такого не делаем, просто говорим о том, что мы должны договориться, чтобы наши футболисты могли бороться против нас точно так же, как это делают против других команд. Хотя бы на каком-то этапе, 2-3 года, пока чемпионат не поднимется на новый уровень», - сказал Суркис.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    Дрон Дрон
    online
      Дрон Дрон, 13.04.2020 14:35
    0
    Потрібно, але не динамівським.... Якби ви більше думали про україннський футбол і молодих гравців, то б давно це вже зробили. Лицемір!
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 13.04.2020 13:38
    0
    Блин. Да кто ж тебе доктор?
    Возьми с себя и начни. Что ты как капризный ребёнок вечно скулишь - он первый начал.
    Покажи пример другим и сам дай разрешение чтобы арендованые игроки против динамы могли играть.
    Ссылка
    Дрон Дрон
    online
      Дрон Дрон, 13.04.2020 14:35
    0
    Потрібно, але не динамівським.... Якби ви більше думали про україннський футбол і молодих гравців, то б давно це вже зробили. Лицемір!
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 13.04.2020 13:38
    0
    Блин. Да кто ж тебе доктор?
    Возьми с себя и начни. Что ты как капризный ребёнок вечно скулишь - он первый начал.
    Покажи пример другим и сам дай разрешение чтобы арендованые игроки против динамы могли играть.
    Ссылка
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