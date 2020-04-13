Вратарь Ареоля хочет покинуть Реал

Вратарь французского ПСЖ Альфонс Ареоля, выступающий на правах аренды за «Реал», хочет покинуть мадридский клуб.

27-летний футболист отказывается продлевать арендное соглашение, рассчитывая продолжить свою карьеру в одном из английских клубов.

Сообщается, что тренерский штаб «Реала» доволен работой Ареоля и хотел бы продолжить с ним сотрудничество.

Отметим, что в этом сезоне Ареоля провел всего три матча, пропустив в них три гола. Еще две встречи в его активе в Лиге чемпионов.

Напомним, что на контракте в «Реале» находится украинский голкипер Андрей Лунин, который выступает на правах аренды в Сегунде за «Овьедо».

Ранее сообщалось, что испанские болельщики хотят видеть Лунина вторым вратарем «Реала».