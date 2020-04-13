Вратарь Ареоля хочет покинуть Реал

У Андрея Лунина может появиться шанс стать вторым вратарем мадридцев

  • 13.04.2020 11:56
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Вратарь Ареоля хочет покинуть Реал
© Global Look Press. Альфонс Ареоля

Вратарь французского ПСЖ Альфонс Ареоля, выступающий на правах аренды за «Реал», хочет покинуть мадридский клуб.

27-летний футболист отказывается продлевать арендное соглашение, рассчитывая продолжить свою карьеру в одном из английских клубов. 

Сообщается, что тренерский штаб «Реала» доволен работой Ареоля и хотел бы продолжить с ним сотрудничество. 

Отметим, что в этом сезоне Ареоля провел всего три матча, пропустив в них три гола. Еще две встречи в его активе в Лиге чемпионов.

Напомним, что на контракте в «Реале» находится украинский голкипер Андрей Лунин, который выступает на правах аренды в Сегунде за «Овьедо».

Ранее сообщалось, что испанские болельщики хотят видеть Лунина вторым вратарем «Реала».

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Источник — L'Equipe

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