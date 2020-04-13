Кейн готов перейти в Манчестер Юнайтед

Нападающий «Тоттенхэма» раздумывает об уходе из лондонского клуба

  • 13.04.2020 11:36
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Кейн готов перейти в Манчестер Юнайтед
© ФК Тоттенхэм. Гарри Кейн

26-летний английский форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн не против перехода в «Манчестер Юнайтед».

Игрок продолжительное время раздумывает об уходе из лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов продать Кейна в «Манчестер Юнайтед» за 200 миллионов фунтов стерлингов. «Шпорам» необходимо расплатиться с накопившимися долгами.

В текущем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» 25 матчей во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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Источник — Daily Mail

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