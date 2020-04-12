Тоттенхэм может продать Кейна в МЮ за 200 млн фунтов из-за долгов

Английский форвард может стать самым дорогим игроком в истории футбола

  • 12.04.2020 11:05
  • 71 просмотр
  • 1 комментарий
Тоттенхэм может продать Кейна в МЮ за 200 млн фунтов из-за долгов
© Premier League. Гарри Кейн

Лондонский «Тоттенхэм» может продать 26-летнего форварда сборной Англии Гарри Кейна в «Манчестер Юнайтед» за 200 миллионов фунтов, чтобы погасить часть задолженности клуба. 

По данным источника, задолженность «шпор» по кредитам на строительство нового стадиона составляет 637 миллионов. Еще 83 млн лондонцы задолжали другим клубам за трансферы. 

Кроме того, если сезон в Англии не будет доигран из-за пандемии коронавируса, то лондонцы лишатся значительной суммы, в том числе за права на телетрансляции.

Если трансфер Кейна за 200 миллионов фунтов (около 236 миллионов евро) состоится, то он станет самым дорогим игроком в истории футбола.

Отметим, что в этом сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» 25 матчей во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» и «Реал» хотят купить Кейна.

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Источник — Daily Mail

(1 голос)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 12.04.2020 11:11
    0
    Дурдом.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 12.04.2020 11:11
    0
    Дурдом.
    Ссылка
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