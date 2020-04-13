Экс-форвард Динамо Идейе: «Не думаю о том, чтобы заработать больше денег»

Нигерийский футболист прокомментировал слухи относительно своего будущего

  • 13.04.2020 11:08
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Экс-форвард Динамо Идейе: «Не думаю о том, чтобы заработать больше денег»
© gazzetta.gr. Браун Идейе

Бывший форвард «Динамо» Браун Идейе, ныне выступающий в Греции за «Арис», прокомментировал информацию о возможном летнем трансфере в английский «Ноттингем Форест».

«Сейчас я игрок «Ариса», и уважаю свой контракт. Когда придет время трансферов, посмотрим, что произойдет. Слухов много, но это меня не удивляет. Я не думаю о следующем сезоне, прежде чем закончится нынешний. В конце мы обсудим с президентом вопрос того, останусь ли я. В данный момент я ничего не могу ответить определенно. Я не могу давать обещаний, так как многое может измениться. Я буду обсуждать ситуацию с президентом, а затем мы вместе будем решать».

«Я не думаю о том, чтобы заработать больше денег. У меня были лучшие предложения, но я отказался от них, чтобы прибыть в «Арис». Я заинтересован в атмосфере, чтобы счастлив был я, как футболист, и моя семья. «Арис» - команда, в которой хочет играть каждый футболист, и я рад быть ее членом. Здесь все замечательно. Президенту решать, останусь ли я. Если я останусь, я буду счастлив, так как здесь мне очень нравится», - заявил Идейе.

В текущем сезоне 31-летний Идейе забил 7 голов в 19 матчах греческой Суперлиги.

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Источник — Gazzetta.gr

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