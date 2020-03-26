Экс-форвард Динамо может перейти в Ноттингем Форест

«Лесники» присматриваются к 31-летнему Брауну Идейе

  • 26.03.2020 15:59
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Экс-форвард Динамо может перейти в Ноттингем Форест
© ФК Арис. Браун Идейе

Бывший форвард «Динамо» Браун Идейе, который в настоящее время выступает в Греции за «Арис», грядущим летом может вернуться на Туманный Альбион.

В Англии интерес к 31-летнему нигерийцу проявляется представитель Чемпионшипа «Ноттингем Форест», который ведет борьбу за повышение в классе. В стан «лесников» Идейе может перейти на правах свободного агента, так как его контракт с «Арисом» истекает 30 июня и греческому клубу будет крайне непросто удержать звездного футболиста в своих рядах.

Ранее Идейе уже играл в Англии. Туда он перебрался в 2014 году из «Динамо», когда киевляне продали форварда за 12,6 миллионов евро в «Вест Бромвич».

В нынешнем розыгрыше греческой Суперлиги на счету Идейе 7 забитых мячей в 19 матчах.

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