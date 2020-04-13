Александр ГРИЦАЙ: «Усы Рафаилова лучше, чем Зиброва»

Бывший игрок сборной Украины Александр Грицай оценил усы бывшего генерального директора луганской «Зари» Сергея Рафаилова.
– Павел Зибров, Якубович с «Поле Чудес», Сергей Рафаилов. Чьи усы лучше?
– Пусть это будут усы Сергея Рафаилова. Он - профессионал своего дела. Сергей Рафаилов очень любит во всем порядок. Для меня стало неожиданностью, что он покинул «Зарю».
Читайте также: Александр ГРИЦАЙ: «Рыкун говорил: «Пусть тренируется тот, кто не умеет»
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Рух Львов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.