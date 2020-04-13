Александр ГРИЦАЙ: «Усы Рафаилова лучше, чем Зиброва»

Бывший игрок сборной Украины Александр Грицай оценил усы бывшего генерального директора луганской «Зари» Сергея Рафаилова.

– Павел Зибров, Якубович с «Поле Чудес», Сергей Рафаилов. Чьи усы лучше?

– Пусть это будут усы Сергея Рафаилова. Он - профессионал своего дела. Сергей Рафаилов очень любит во всем порядок. Для меня стало неожиданностью, что он покинул «Зарю».

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