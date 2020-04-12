Александр ГРИЦАЙ: «Рыкун говорил: «Пусть тренируется тот, кто не умеет»

Бывший игрок сборной Украины Александр Грицай дал характеристику лучшим футболистам, с которыми играл в одной команде.



«Со многими пришлось поиграть. Все же моя тройка такова: Андрей Шевченко, Сергей Назаренко и Александр Рыкун.



С Шевченко я много не играл, но достаточно времени тренировался. В тренировочном процессе он очень хорошо реализовывал моменты. Если он выходил с голкипером один на один, то это в большинстве случаев завершалось голом. Также у него был хорошо поставленный удар. В общем, Шевченко – игрок топ-уровня.



Назаренко – это светлая голова на поле. Он был классным диспетчером в футболе.



Рыкун – уникальный футболист. Создавалось впечатление, что у него глаза есть на затылке. Человек видел все поле идеально. Единственное, что ему не хватало – настойчивости в работе. На тренировках он вообще не перетруждался. Рыкун всегда говорил: «Пусть тренируется тот, кто не умеет», – сказал Грицай.

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