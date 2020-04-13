Геннадий МОРОЗ: «С Лобановским у меня не сложилось»

Известный в прошлом футболист поделился мнением о своих наставниках

  • 13.04.2020 10:57
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Геннадий МОРОЗ: «С Лобановским у меня не сложилось»
© zbirna.com. Геннадий Мороз

45-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Геннадий Мороз рассказал о своих тренерах.

— В Украине вы работали под руководством самых авторитетных наставников. Какой из них произвел на вас наибольшее впечатление?
— В первую очередь я хотел бы сказать спасибо Николаю Петровичу Павлову, который поверил в меня. В сезоне-1992/1993 я был самым молодым в Днепре, тем не менее, мне удалось забить семь мячей и стать одним из лучших бомбардиров команды. Комфортно мне работалось при Вячеславе Грозном, Олеге Таране. Футбол, который демонстрировали команды при этих наставниках, приносил мне удовольствие. С другими, тренерами, как, к примеру, с Валерием Васильевичем Лобановским, у меня, к сожалению, не сложилось.  

— Но Лобановский задействовал вас и в матчах за сборную Украины…
— На тот момент, даже если ты не попадал в стартовый состав Динамо, а выходил на замены, вызов в сборную был практически гарантирован, поскольку Лобановский предпочитал больше доверять своим исполнителям, людям, которые работают по одной системе.

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Источник — zbirna.com

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