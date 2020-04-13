Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Тема с коронавирусом раздута? Это смешно»

26-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился мнением о ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Многие считают, что тема с коронавирусом раздута? Это смешно. Я видел такие статьи.

Мой хороший друг из Житомира живет в Бергамо. Его знакомый умер в 60 лет. Никаких симптомов, никогда не болел. Погиб человек от коронавируса.

В моем доме живет соседка. Ее брат в тяжелом состоянии. В Бергамо очень много тех, кто кого-то потерял. Это серьезные вещи, к которым нужно относиться серьезно», — считает Малиновский.