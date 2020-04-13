Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Тема с коронавирусом раздута? Это смешно»

Украинский хавбек «Аталанты» призывает относиться к пандемии серьезно

  • 13.04.2020 09:32
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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Тема с коронавирусом раздута? Это смешно»
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский

26-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился мнением о ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Многие считают, что тема с коронавирусом раздута? Это смешно. Я видел такие статьи.

Мой хороший друг из Житомира живет в Бергамо. Его знакомый умер в 60 лет. Никаких симптомов, никогда не болел. Погиб человек от коронавируса.

В моем доме живет соседка. Ее брат в тяжелом состоянии. В Бергамо очень много тех, кто кого-то потерял. Это серьезные вещи, к которым нужно относиться серьезно», — считает Малиновский.

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Источник — Великий футбол

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