Геннадий МОРОЗ: «В сборной феерят Малиновский и Зинченко»

Специалист считает «сине-желтых» хорошей боеспособной европейской командой

  • 13.04.2020 08:43
  • 380 просмотров
  • 1 комментарий
Геннадий МОРОЗ: «В сборной феерят Малиновский и Зинченко»
© FC Dynamo Nation. Геннадий Мороз

45-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Геннадий Мороз поделился мнением о текущем положении дел в украинской национальной команде.

— За нынешней сборной Украины вы следите?
— Конечно. Андрюха Шевченко — красавец. Если честно, я верил, что у него получится. Шевченко подобрал хороших специалистов в тренерский штаб. Сборная заиграла, начала получать удовольствие от футбола. Если раньше и было много талантливых ребят, то тренеры почему-то не могли донести до игроков, в какой футбол правильнее играть. Сейчас же сборная Украины выглядит хорошей боеспособной европейской командой.

— Кто лидер в нынешней сборной?
— На мой взгляд, сейчас феерят Руслан Малиновский и Александр Зинченко. Эти ребята играют только вперед и только на победу.

— Многие считают, что этим летом сборная Украины на Евро-2020 могла выстрелить, но пандемия коронавируса…
— Возможно. Думаю, из группы «сине-желты» точно бы вышли, а дальше — это лотерея. Я не прогнозист, но то, что потенциал у этой сборной Украины огромный, это факт.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    Виталий Позняков
    online
      Виталий Позняков, 13.04.2020 09:36
    0
    А на фото Деметрадзе,
    Ссылка
    Виталий Позняков
    online
      Виталий Позняков, 13.04.2020 09:36
    0
    А на фото Деметрадзе,
    Ссылка
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