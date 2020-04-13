Геннадий МОРОЗ: «В сборной феерят Малиновский и Зинченко»

45-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Геннадий Мороз поделился мнением о текущем положении дел в украинской национальной команде.

— За нынешней сборной Украины вы следите?

— Конечно. Андрюха Шевченко — красавец. Если честно, я верил, что у него получится. Шевченко подобрал хороших специалистов в тренерский штаб. Сборная заиграла, начала получать удовольствие от футбола. Если раньше и было много талантливых ребят, то тренеры почему-то не могли донести до игроков, в какой футбол правильнее играть. Сейчас же сборная Украины выглядит хорошей боеспособной европейской командой.

— Кто лидер в нынешней сборной?

— На мой взгляд, сейчас феерят Руслан Малиновский и Александр Зинченко. Эти ребята играют только вперед и только на победу.

— Многие считают, что этим летом сборная Украины на Евро-2020 могла выстрелить, но пандемия коронавируса…

— Возможно. Думаю, из группы «сине-желты» точно бы вышли, а дальше — это лотерея. Я не прогнозист, но то, что потенциал у этой сборной Украины огромный, это факт.