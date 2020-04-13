Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Летом мной интересовалась Фиорентина»

26-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал, что минувшим летом мог перейти в «Фиорентину».

«Как рассказал мой агент Шаблий, летом они («Фиорентина» — прим. ред.) мной интересовались. На тот момент был такой разговор, но сейчас я счастлив в «Аталанте». Мне здесь все нравится. Нет никаких предпосылок, чтобы говорить о каком-то переходе. Хочу играть здесь, мне есть что доказывать. Считаю, что с каждым месяцем становлюсь лучше и лучше понимаю футбол Гасперини», — отметил Малиновский.

Руслан перешел в «Аталанту» из бельгийского «Генка» минувшим летом за €13,7 миллиона. Всего в текущем сезоне Малиновский провел за «Аталанту» 31 матч во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.