Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Летом мной интересовалась Фиорентина»

Но сейчас у украинского хавбека «Аталанты» нет предпосылок говорить о трансфере

  • 13.04.2020 08:00
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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Летом мной интересовалась Фиорентина»
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский

26-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал, что минувшим летом мог перейти в «Фиорентину».

«Как рассказал мой агент Шаблий, летом они («Фиорентина» — прим. ред.) мной интересовались. На тот момент был такой разговор, но сейчас я счастлив в «Аталанте». Мне здесь все нравится. Нет никаких предпосылок, чтобы говорить о каком-то переходе. Хочу играть здесь, мне есть что доказывать. Считаю, что с каждым месяцем становлюсь лучше и лучше понимаю футбол Гасперини», — отметил Малиновский.

Руслан перешел в «Аталанту» из бельгийского «Генка» минувшим летом за €13,7 миллиона. Всего в текущем сезоне Малиновский провел за «Аталанту» 31 матч во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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Источник — Великий футбол

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