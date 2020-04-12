ФОТО. Молодой динамовец сделает стрижку а-ля Роналдо, если соберет лайки

Молодой защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар в посте в Instagram пообещал сделать стрижку как у бразильца Роналдо.

19-летний футболист готов на жертву при одном условии: его пост должен собрать 3000 лайков (пока набрано чуть более 1300).