ФОТО. Молодой динамовец сделает стрижку а-ля Роналдо, если соберет лайки

19-летний защитник Кристиан Биловар готов на жертву при одном условии

  • 12.04.2020 19:42
  • 421 просмотр
  • 1 комментарий
ФОТО. Молодой динамовец сделает стрижку а-ля Роналдо, если соберет лайки
© Instagram. Роналдо

Молодой защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар в посте в Instagram пообещал сделать стрижку как у бразильца Роналдо.

19-летний футболист готов на жертву при одном условии: его пост должен собрать 3000 лайков (пока набрано чуть более 1300).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

If this picture will collect more than 3k likes , ill do this legendary haircut guys 🤙🏾

Публикация от Kristian Bilovar (@kristianbilovar4)

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 12.04.2020 20:23
    -1
    Он уже пожертвовал свои мозги.
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