Кристиан БИЛОВАР: «Игра с Колосом получилась хорошей»

Защитник молодежной команды «Динамо» Кристиан Биловар прокомментировал победу над «Колосом» (5:0).

- Считаю, игра с «Колосом» получилась хорошей, но у нас еще остается много аспектов, над которыми нужно работать.

- Какая была твоя задача, когда выходил на замену?

- Сохранить надежность в обороне. Сыграл 30 минут и считаю, что в последние полчаса матча мы контролировали ход игры.

- Насколько тяжелым был сам поединок?

- Игра была достаточно интенсивной, но быстрый гол придал нашей команде уверенности.

- Сейчас у вас плотный график. Вторник по плану — восстановление?

- Те, которые сыграли весь матч, будут восстанавливаться, а кто меньше играл — тренироваться.

- Команда уже вошла в игровой ритм?

- Считаю, что мы провели достаточно игр на сборах и в чемпионате, чтобы войти в игровой ритм. Но все еще есть над чем работать.