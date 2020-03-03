Кристиан БИЛОВАР: «Игра с Колосом получилась хорошей»

Футболист «Динамо» U-21 доволен разгромом соперников (5:0)

  • 03.03.2020 11:32
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Кристиан БИЛОВАР: «Игра с Колосом получилась хорошей»
© ФК Динамо Киев. Кристиан Биловар

Защитник молодежной команды «Динамо» Кристиан Биловар прокомментировал победу над «Колосом» (5:0).

- Считаю, игра с «Колосом» получилась хорошей, но у нас еще остается много аспектов, над которыми нужно работать.

- Какая была твоя задача, когда выходил на замену?
- Сохранить надежность в обороне. Сыграл 30 минут и считаю, что в последние полчаса матча мы контролировали ход игры.

- Насколько тяжелым был сам поединок?
- Игра была достаточно интенсивной, но быстрый гол придал нашей команде уверенности.

- Сейчас у вас плотный график. Вторник по плану — восстановление?
- Те, которые сыграли весь матч, будут восстанавливаться, а кто меньше играл — тренироваться.

- Команда уже вошла в игровой ритм?
- Считаю, что мы провели достаточно игр на сборах и в чемпионате, чтобы войти в игровой ритм. Но все еще есть над чем работать.

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Источник — ФК Динамо Киев

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