Кристиан БИЛОВАР: «Игра с Колосом получилась хорошей»

Защитник молодежной команды «Динамо» Кристиан Биловар прокомментировал победу над «Колосом» (5:0).
- Считаю, игра с «Колосом» получилась хорошей, но у нас еще остается много аспектов, над которыми нужно работать.
- Какая была твоя задача, когда выходил на замену?
- Сохранить надежность в обороне. Сыграл 30 минут и считаю, что в последние полчаса матча мы контролировали ход игры.
- Насколько тяжелым был сам поединок?
- Игра была достаточно интенсивной, но быстрый гол придал нашей команде уверенности.
- Сейчас у вас плотный график. Вторник по плану — восстановление?
- Те, которые сыграли весь матч, будут восстанавливаться, а кто меньше играл — тренироваться.
- Команда уже вошла в игровой ритм?
- Считаю, что мы провели достаточно игр на сборах и в чемпионате, чтобы войти в игровой ритм. Но все еще есть над чем работать.
Источник — ФК Динамо Киев
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