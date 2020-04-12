Минск – БАТЭ – 0:3. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 12-го апреля, состоялся поединок 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором БАТЭ на выезде обыграл «Минск» со счетом 3:0.
«Минск» — БАТЭ — 0:3
Голы: Драгун, 26, Сарока, 34, Нехайчик, 62
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Источник — #FootballHub
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