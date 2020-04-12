ВИДЕО. Нехайчик забил сухой лист за БАТЭ прямым ударом с углового

Красивейший гол был забит в матче 4-го тура чемпионата Беларуси между «Минском» и БАТЭ (0:3).
Третий гол для гостей на 62-й минуте забил Павел Нехайчик. Он исполнил так называемый сухой лист с углового.
Голкипер хозяев промахнулся мимо мяча, и тот залетел прямо в ворота. Смотрите видео гола.
April 12, 2020
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Источник — Twitter
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