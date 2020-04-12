ВИДЕО. Нехайчик забил сухой лист за БАТЭ прямым ударом с углового

Красивейший гол был забит в Беларуси в матче между «Минском» и БАТЭ

  • 12.04.2020 17:45
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ВИДЕО. Нехайчик забил сухой лист за БАТЭ прямым ударом с углового
© YouTube. Павел Нехайчик

Красивейший гол был забит в матче 4-го тура чемпионата Беларуси между «Минском» и БАТЭ (0:3). 

Третий гол для гостей на 62-й минуте забил Павел Нехайчик. Он исполнил так называемый сухой лист с углового.

Голкипер хозяев промахнулся мимо мяча, и тот залетел прямо в ворота. Смотрите видео гола.

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Источник — Twitter

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