ВИДЕО. Нехайчик забил сухой лист за БАТЭ прямым ударом с углового

Красивейший гол был забит в матче 4-го тура чемпионата Беларуси между «Минском» и БАТЭ (0:3).

Третий гол для гостей на 62-й минуте забил Павел Нехайчик. Он исполнил так называемый сухой лист с углового.

Голкипер хозяев промахнулся мимо мяча, и тот залетел прямо в ворота. Смотрите видео гола.