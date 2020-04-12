Дмитрий СЕЛЮК: «Яя Туре сделал я»

Известный агент работал со многими знаменитыми футболистами

  • 12.04.2020 15:34
  • 147 просмотров
  • 1 комментарий
Дмитрий СЕЛЮК: «Яя Туре сделал я»
© Twitter. Дмитрий Селюк

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, стал бы он собой, если бы у него не было самого звездного клиента — Яя Туре.

«Я Дмитрием Селюком был уже, когда родился 9-го мая, в День Победы. В год дракона. И жену мою зовут Виктория. Я был очень успешным гражданином Советского Союза. Я за что ни брался, все выходило. Первую рекламу на телевидении принес тоже я. Западную, имею в виду. Это была реклама страховой компании «Купат холим». У меня все было в порядке! Не переживайте.

Во многих СМИ пишут, наверное, завистники: «Вот, он подписал Яя и пригрелся». Яя Туре я сделал! Это так, для информации. Во-вторых, у меня были следующие игроки. Веретенников! Он плохой футболист? Один из топовых. Возможно, в свои годы был лучший нападающий России многих времен. Юран! Когда я его перевел в «Штурм», он думал, что закончит карьеру. Илюша Цымбаларь! Царство ему небесное! Он тоже со мной сотрудничал. Его дети вспоминают, что я единственный, кто дал им деньги», — отметил Селюк.

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Источник — Sport24

(1 голос)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 12.04.2020 15:40
    0
    Кроме Туре никаких громких имён за последние десять лет,слабенький агентик по международным меркам из громких переходов один Туре
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.04.2020 15:40
    0
    Кроме Туре никаких громких имён за последние десять лет,слабенький агентик по международным меркам из громких переходов один Туре
    Ссылка
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