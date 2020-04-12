Швед опроверг информацию о летнем трансфере в УПЛ

Украинский полузащитник «Селтика» Марьян Швед опроверг информацию о своем трансфере в клуб УПЛ летом 2020 года. Об этом сообщил журналист «Футбольного формата» Олег Ящук.

«Только что разговаривал с Марьяном Шведом. Если он вернется в Украину, то это будут исключительно «Карпаты». А относительно материала «Спортивки» ответил категорически: «Похоже, ребята-журналисты слишком много употребляют во время карантина», – написал Ящук в инстаграме.

Что касается «Спортивки», то журналисты прокомментировали ответ следующим образом:

Ранее сообщалось, что Швед предстоящим летом должен был вернуться в УПЛ, 22-летнего украинца хотели видеть минимум три клуба УПЛ.

Напомним, Швед подписал контракт с клубом весной 2019 года. В текущем сезоне он провел лишь 40 минут в 3 матчах за клуб во всех турнирах и забил 1 гол.