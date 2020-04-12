Швед летом должен был вернуться в УПЛ

22-летний украинский форвард шотландского «Селтика» Марьян Швед предстоящим летом должен был вернуться в УПЛ.

По информации источника, арендовать Шведа хотели как минимум три клуба Премьер-лиги. Возможно, среди гих была «Александрия».

Однако, из-за карантина в связи с пандемией коронавируса возвращение Марьяна в ближайшее время маловероятно.

Напомним, Швед подписал контракт с клубом весной 2019 года. В текущем сезоне он провел лишь 40 минут в 3 матчах за клуб во всех турнирах и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что Шведа ожидает сокращение зарплаты в шотландском «Селтике».