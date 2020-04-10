Шведа ожидает сокращение зарплаты в шотландском Селтике

Пока неизвестно, на сколько будут сокращены выплаты игрокам команды

  • 10.04.2020 21:55
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Шведа ожидает сокращение зарплаты в шотландском Селтике
© ФК Селтик. Марьян Швед

Шотландский клуб «Селтик» объявил, что все игроки, тренеры и работники клуба согласились на снижение зарплаты в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

Пока неизвестно, на сколько будут сокращены выплаты игрокам команды, среди которых и украинский футболист Марьян Швед.

Марьян Швед подписал контракт с клубом весной 2019 года. В текущем сезоне он провел лишь 40 минут в 3 матчах за клуб во всех турнирах и забил 1 гол.

Если сезон в Шотландии не возобновится, чемпионом должен стать именно «Селтик».

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Источник — ФК Селтик

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