Шведа ожидает сокращение зарплаты в шотландском Селтике

Шотландский клуб «Селтик» объявил, что все игроки, тренеры и работники клуба согласились на снижение зарплаты в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

Пока неизвестно, на сколько будут сокращены выплаты игрокам команды, среди которых и украинский футболист Марьян Швед.

Марьян Швед подписал контракт с клубом весной 2019 года. В текущем сезоне он провел лишь 40 минут в 3 матчах за клуб во всех турнирах и забил 1 гол.

Если сезон в Шотландии не возобновится, чемпионом должен стать именно «Селтик».