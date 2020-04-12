Аталанта установила ценник на Иличича

Итальянская «Аталанта» установила ценник на 32-летнего форварда сборной Словении Йосипа Иличича.

Желающие приобрести словенца должны будут заплатить не менее 30-35 миллионов евро.

Отметим, что в этом сезоне Иличич забил 21 гол в 29 матчах во всех турнирах. Контракт Иличича с «Аталантой» рассчитан до июля 2022 года.

Напомним, ранее Иличич стал первым, кто забил четыре мяча в выездном матче Лиги чемпионов.