ФОТО. На стиле. Морозюк показал, как выглядит на 22-й день карантина

32-летний украинский футболист турецкого «Ризеспора» Николай Морозюк соблюдает карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
«22-й день», — написал Морозюк в Instagram, комментируя свое стильное фото.
В текущем сезоне Морозюк провел за «Ризеспор» 22 матча во всех турнирах, где забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
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Источник — Instagram
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