ФОТО. На стиле. Морозюк показал, как выглядит на 22-й день карантина

Украинский игрок «Ризеспора» соблюдает режим самоизоляции

  • 12.04.2020 14:14
  • 1705 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. На стиле. Морозюк показал, как выглядит на 22-й день карантина
© Instagram. Николай Морозюк

32-летний украинский футболист турецкого «Ризеспора» Николай Морозюк соблюдает карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«22-й день», — написал Морозюк в Instagram, комментируя свое стильное фото.

В текущем сезоне Морозюк провел за «Ризеспор» 22 матча во всех турнирах, где забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22-й день 🦠🙃

Публикация от Nikolay Moroziuk (@nikolaymoroziuk)

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 12.04.2020 15:28
    0
    він, що фарбує бороду? ...голова ніби руса, а борода як вугілля...
    Ссылка
    iravik83
      iravik83, 12.04.2020 14:52
    0
    Syrok-oxlx, 12.04.2020 14:41
    Ирка тоже так заросла?
    у Ирки главное чтоб д...а не заросла!
    Ссылка
    Syrok-oxlx
    online
      Syrok-oxlx, 12.04.2020 14:41
    +1
    Ирка тоже так заросла?
    Ссылка
    Syrok-oxlx
    online
      Syrok-oxlx, 12.04.2020 14:41
    +1
    Ирка тоже так заросла?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 12.04.2020 15:28
    0
    він, що фарбує бороду? ...голова ніби руса, а борода як вугілля...
    Ссылка
    iravik83
      iravik83, 12.04.2020 14:52
    0
    Syrok-oxlx, 12.04.2020 14:41
    Ирка тоже так заросла?
    у Ирки главное чтоб д...а не заросла!
    Ссылка
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