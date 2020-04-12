Рустам ХУДЖАМОВ: «Ахметов не имеет отношения к Мариуполю»

37-летний бывший вратарь «Мариуполя» Рустам Худжамов считает, что президент «Шахтера» Ринат Ахметов не финансирует мариупольский клуб.

– Понимаю, чтобы что-то изменилось, должна заработать академия своя. Чтобы она заработала, нужны финансовые вливания. И тогда, лет через пять, появятся свои воспитанники, которые смогут играть и представлять именно Мариуполь как мариупольцы. А пока так — это сделать будет очень трудно.

– «Мариуполь» финансируется со стороны Рината Ахметова?

– Нет.

– Ахметов не имеет отношения к «Мариуполю»?

– Не имеет. Клуб финансирует Тарик Махмуд Чаудри, если я правильно запомнил фамилию.

– А почему никто вообще не говорит о владельце? Почему он не доносит позицию клуба?

– Мы же не можем позвонить президенту и спросить…