Рустам ХУДЖАМОВ: «Ахметов не имеет отношения к Мариуполю»

37-летний бывший вратарь «Мариуполя» Рустам Худжамов считает, что президент «Шахтера» Ринат Ахметов не финансирует мариупольский клуб.
– Понимаю, чтобы что-то изменилось, должна заработать академия своя. Чтобы она заработала, нужны финансовые вливания. И тогда, лет через пять, появятся свои воспитанники, которые смогут играть и представлять именно Мариуполь как мариупольцы. А пока так — это сделать будет очень трудно.
– «Мариуполь» финансируется со стороны Рината Ахметова?
– Нет.
– Ахметов не имеет отношения к «Мариуполю»?
– Не имеет. Клуб финансирует Тарик Махмуд Чаудри, если я правильно запомнил фамилию.
– А почему никто вообще не говорит о владельце? Почему он не доносит позицию клуба?
– Мы же не можем позвонить президенту и спросить…
Источник — Трендец
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