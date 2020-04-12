Рустам ХУДЖАМОВ: «Ахметов не имеет отношения к Мариуполю»

Украинский голкипер рассказал, кто финансирует мариупольский клуб

  • 12.04.2020 13:16
  • 819 просмотров
  • 2 комментария
Рустам ХУДЖАМОВ: «Ахметов не имеет отношения к Мариуполю»
© ФК Мариуполь. Рустам Худжамов

37-летний бывший вратарь «Мариуполя» Рустам Худжамов считает, что президент «Шахтера» Ринат Ахметов не финансирует мариупольский клуб.

– Понимаю, чтобы что-то изменилось, должна заработать академия своя. Чтобы она заработала, нужны финансовые вливания. И тогда, лет через пять, появятся свои воспитанники, которые смогут играть и представлять именно Мариуполь как мариупольцы. А пока так — это сделать будет очень трудно.

– «Мариуполь» финансируется со стороны Рината Ахметова?
– Нет.

– Ахметов не имеет отношения к «Мариуполю»?
– Не имеет. Клуб финансирует Тарик Махмуд Чаудри, если я правильно запомнил фамилию.

– А почему никто вообще не говорит о владельце? Почему он не доносит позицию клуба?
– Мы же не можем позвонить президенту и спросить…

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Источник — Трендец

(2 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 12.04.2020 14:14
    0
    Forever_young_13, 12.04.2020 13:44
    Сейчас шубные шавки начнут скулить , что Тарик Махмуд Чаудри - это псевдоним Рината
    скорее настоящее имя, ринатке идет
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 12.04.2020 13:44
    -4
    Сейчас шубные шавки начнут скулить , что Тарик Махмуд Чаудри - это псевдоним Рината
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.04.2020 14:14
    0
    Forever_young_13, 12.04.2020 13:44
    Сейчас шубные шавки начнут скулить , что Тарик Махмуд Чаудри - это псевдоним Рината
    скорее настоящее имя, ринатке идет
    Ссылка
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