Ман Сити включился в борьбу за Лаутаро Мартинеса

Английский «Манчестер Сити» вступил в борьбу за форварда миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Конкуренцию «горожанам» составят «Челси», «Реал» и «Барселона», но именно «Сити» называют фаворитом с гонке за игрока.
Сообщается, что «Манчестер Сити» готов активировать пункт о выкупе прав за 97,5 миллиона фунтов.
В этом сезоне Мартинес провел в чемпионате Италии 22 матча, в которых забил 11 мячей и сделал четыре голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предложит Мартинесу зарплату 8 миллионов евро в год.
Источник — The Sun
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