Ман Сити включился в борьбу за Лаутаро Мартинеса

Английский «Манчестер Сити» вступил в борьбу за форварда миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Конкуренцию «горожанам» составят «Челси», «Реал» и «Барселона», но именно «Сити» называют фаворитом с гонке за игрока.

Сообщается, что «Манчестер Сити» готов активировать пункт о выкупе прав за 97,5 миллиона фунтов.

В этом сезоне Мартинес провел в чемпионате Италии 22 матча, в которых забил 11 мячей и сделал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложит Мартинесу зарплату 8 миллионов евро в год.