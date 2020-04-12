Ман Сити включился в борьбу за Лаутаро Мартинеса

Английский клуб готов активировать пункт о выкупе прав за 97,5 миллиона фунтов

  • 12.04.2020 13:19
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Ман Сити включился в борьбу за Лаутаро Мартинеса
© Sempreinter. Лаутаро Мартинес

Английский «Манчестер Сити» вступил в борьбу за форварда миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Конкуренцию «горожанам» составят «Челси», «Реал» и «Барселона», но именно «Сити» называют фаворитом с гонке за игрока. 

Сообщается, что «Манчестер Сити» готов активировать пункт о выкупе прав за 97,5 миллиона фунтов.

В этом сезоне Мартинес провел в чемпионате Италии 22 матча, в которых забил 11 мячей и сделал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложит Мартинесу зарплату 8 миллионов евро в год.

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Источник — The Sun

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