Барселона предложит Мартинесу зарплату 8 миллионов евро в год

«Барселона» решительно настроена подписать нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает итальянская пресса, каталонцы готовы платить Мартинесу 8 миллионов евро в год.

Также на Мартинеса также претендует «Манчестер Сити» и «Челси».

В этом сезоне Мартинес провел в чемпионате Италии 22 матча, в которых забил 11 мячей и сделал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Интеру» придется снизить цену на Лаутаро Мартинеса.