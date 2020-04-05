Барселона предложит Мартинесу зарплату 8 миллионов евро в год

«Барселона» решительно настроена подписать нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Как сообщает итальянская пресса, каталонцы готовы платить Мартинесу 8 миллионов евро в год.
Также на Мартинеса также претендует «Манчестер Сити» и «Челси».
В этом сезоне Мартинес провел в чемпионате Италии 22 матча, в которых забил 11 мячей и сделал четыре голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Интеру» придется снизить цену на Лаутаро Мартинеса.
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Источник — Football-Italia
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