Интеру придется снизить цену на Лаутаро Мартинеса

«Интер» снизит стоимость аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса.

Миланский клуб планирует продать игрока летом, но из-за пандемии коронавируса, придется снизить цену. Решение связано с тяжелой финансовой ситуацией у многих команд.

Таким образом, Мартинеса «Интер» может продать за 80 млн евро, тогда как ранее хотел получить 110 миллионов.

В этом сезоне Мартинес провел в чемпионате Италии 22 матча, в которых забил 11 мячей и сделал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» сделала предложение по Лаутаро Мартинесу.