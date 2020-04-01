Интеру придется снизить цену на Лаутаро Мартинеса

Миланский клуб продаст своего основного нападающего

  • 01.04.2020 11:01
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Интеру придется снизить цену на Лаутаро Мартинеса
© Twitter. Лаутаро Мартинес

«Интер» снизит стоимость аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса.

Миланский клуб планирует продать игрока летом, но из-за пандемии коронавируса, придется снизить цену. Решение связано с тяжелой финансовой ситуацией у многих команд.

Таким образом, Мартинеса «Интер» может продать за 80 млн евро, тогда как ранее хотел получить 110 миллионов.

В этом сезоне Мартинес провел в чемпионате Италии 22 матча, в которых забил 11 мячей и сделал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» сделала предложение по Лаутаро Мартинесу.

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Источник — Calciomercato

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