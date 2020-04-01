Интеру придется снизить цену на Лаутаро Мартинеса

«Интер» снизит стоимость аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса.
Миланский клуб планирует продать игрока летом, но из-за пандемии коронавируса, придется снизить цену. Решение связано с тяжелой финансовой ситуацией у многих команд.
Таким образом, Мартинеса «Интер» может продать за 80 млн евро, тогда как ранее хотел получить 110 миллионов.
В этом сезоне Мартинес провел в чемпионате Италии 22 матча, в которых забил 11 мячей и сделал четыре голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Барселона» сделала предложение по Лаутаро Мартинесу.
Источник — Calciomercato
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