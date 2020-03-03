Барселона сделала предложение по Лаутаро Мартинесу

«Барселона» хочет подписать нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Как сообщает итальянская пресса, каталонский клуб предложил за игрока 70 млн евро.
Также в нагрузку клуб готов отдать «Интеру» Артуро Видаля и защитника Нелсона Семеду.
Отмечается, что «Барселона» готова платить Мартинесу семь миллионов евро за сезон. Эта сумма более чем втрое превышает зарплату игрока в «Интере». Также «Барса» предусмотрела бонусные выплаты для форварда.
Напомним, что Мартинеса также собирается купить «Реал».
Источник — Football-Italia
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.