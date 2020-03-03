Барселона сделала предложение по Лаутаро Мартинесу

Каталонский клуб решительно настроен купить форварда «Италии»

  • 03.03.2020 03:26
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Барселона сделала предложение по Лаутаро Мартинесу
© Twitter. Лаутаро Мартинес

«Барселона» хочет подписать нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает итальянская пресса, каталонский клуб предложил за игрока 70 млн евро.

Также в нагрузку клуб готов отдать «Интеру» Артуро Видаля и защитника Нелсона Семеду.

Отмечается, что «Барселона» готова платить Мартинесу семь миллионов евро за сезон. Эта сумма более чем втрое превышает зарплату игрока в «Интере». Также «Барса» предусмотрела бонусные выплаты для форварда.

Напомним, что Мартинеса также собирается купить «Реал». 

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Источник — Football-Italia

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