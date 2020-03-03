Барселона сделала предложение по Лаутаро Мартинесу

«Барселона» хочет подписать нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает итальянская пресса, каталонский клуб предложил за игрока 70 млн евро.

Также в нагрузку клуб готов отдать «Интеру» Артуро Видаля и защитника Нелсона Семеду.

Отмечается, что «Барселона» готова платить Мартинесу семь миллионов евро за сезон. Эта сумма более чем втрое превышает зарплату игрока в «Интере». Также «Барса» предусмотрела бонусные выплаты для форварда.

Напомним, что Мартинеса также собирается купить «Реал».