Реал готов заплатить 120 миллионов евро за Мартинеса

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает Tyc Sports, 22-летнего форварда хочет купить «Реал». Мадридский клуб готов выплатить сумму отступных за Мартинеса в размере 120 млн евро.

Также игрока хочет купить «Челси».

В этом сезоне Мартинес забил 16 мячей и сделал 1 ассист в 28-ми матчах за «Интер».