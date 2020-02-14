Реал готов заплатить 120 миллионов евро за Мартинеса

Мадридский клуб намерен усилиться форвардом «Интера»

  • 14.02.2020 07:00
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Реал готов заплатить 120 миллионов евро за Мартинеса
© twitter.com/Inter

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает Tyc Sports, 22-летнего форварда хочет купить «Реал». Мадридский клуб готов выплатить сумму отступных за Мартинеса в размере 120 млн евро.

Также игрока хочет купить «Челси».

В этом сезоне Мартинес забил 16 мячей и сделал 1 ассист в 28-ми матчах за «Интер».

 

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Источник — Tyc Sports

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