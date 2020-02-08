Челси включился в борьбу за Лаутаро Мартинеса

«Челси» присоединился к числу клубов, которые проявляют интерес к форварду «Интера» Лаутаро Мартинесу. Лондонский клуб попытается подписать 22-летнего аргентинца ближайшим летом.
В контракте Мартинеса прописана клаусула в размере 111 млн евро. Также «Челси» интересуется форвардом «Лиона» Муссой Дембеле.
Также интерес к Мартинесу проявляют «Реал» и «Барселона».
В нынешнем сезоне на счету Мартинеса 16 голов и 4 ассиста в 27 матчах за «Интер».
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Источник — Evening Standard
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