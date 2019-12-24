Реал нацелился на Лаутаро Мартинеса

Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может перейти в «Реал». Как сообщает Sports Mole, мадридский клуб готов купить 22-летнего футболиста в январе.
Также футболистом интересуется «Барселона».
В этом сезоне Лаутаро провел 22 матча за «Интер», забил 13 мячей и отдал 1 голевую передачу.
Источник — Sports Mole
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